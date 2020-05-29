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Utgått
40PFT4200/12
Slank LED-TV med Full HD
Riktig TV både nå og for morgendagen: den slanke Full HD LED-TV-en i 4200-serien fra Philips med Digital Crystal Clear. Opplev levende bilder, klar lyd og alle funksjonene du trenger, som ekstra USB- og HDMI-porter, til å se på TV hjemme.
102 cm (40")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinerer skjermteknologi fra Philips med avansert videobehandlingsteknikk for å forbedre kvaliteten i hver bilderamme. Uansett om du liker spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer, kan du glede deg over det ultimate innen skarpe og jevne bilder i bevegelse.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
2.5
av 5
2
Anmeldelser
29/05/2020
Danmark
Fin fladskærm
Har haft Fladskærmen siden august 2016, har overlevet sod, efter brand i en nabo lejlighed. Har virket upåklageligt, er dog begyndt at vise i skærmen, efter man har været på Teksttv, at man kan se det svagt i baggrunden. Men ellers virker den ok
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Bruksdato 2018-05-29
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Bruksdato 2018-05-29
Nalijo
07/07/2018
Danmark
Aldrig mere Philips
Gik i stykker efter 27 mdr - altså 3 mdr efter garanti udløb
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Denne omtalen gjelder 4000 series 40PFT4200 Tyndt Full HD LED-TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.