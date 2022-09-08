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Utgått
32PHT4009/12
LED-TV
Alle hjemme hos deg kommer til å nyte det skarpe og klare bildet på LED-TV-en i 4100-serien fra Philips. Med minimalistisk design, levende bilder og fantastisk lyd er den det ideelle valget for alle rom i huset.
81 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
For naturlige bilder fra hvilken som helst kilde har Philips skapt Digital Crystal Clear. Fordi enten du koser deg med favorittsåpeserien din, ser på nyhetene eller har venner på besøk for å se på en video, vil du nyte alt med optimal kontrast, farge og skarphet.
Tradisjonelle TVer har en ramme som går rundt TVen som en bilderamme. Den svært smale rammen vår er moderne og tynn, så du har mer bilde å nyte.
Anmeldelser
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
Påkrevd programvareoppdatering for Pause-TV og USB-opptak. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdatering, kan du gå inn på www.philips.com/TV og klikke på støtte.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.