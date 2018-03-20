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Utgått

5200 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

24PFS5231/12

3.8

| (106) Anmeldelser

Svært slank LED-TV med Full HD

Med en kompakt størrelse, men stor ytelse. Vi introduserer den nye 5200-serien fra Philips. Den innebygde alt-i-ett-lydløsningen, trådløse tilkoblingen og kraftige lydytelsen omdefinerer hvordan du ser på små TV-er.

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Med Digital Crystal Clear

Svært slank LED-TV med Full HD

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED-TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Fantastisk lyd fra en utrolig kompakt lydløsning

Det neste store for små skjermer er her. Alt-i-ett lydløsningen fra Philips er et kraftig, innebygd høyttalerkabinett som også fungerer som et TV-stativ. En perfekt kombinasjon av høyttalere gjør filmene virkelighetstro, tar spillene til et annet nivå og gir deg musikk i dine ører. Med trådløs tilkobling kan du spille av det du vil, når du vil – enkelt og med en fantastisk lyd. Og med den hvite og sølvfargede klutkombinasjonen passer høyttaleren perfekt i ethvert rom.

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Kompakt bærbar TV: utformet for å være der moroa er

Stilig, kompakt og lett. Med den lille TV-en kan du få med deg favorittprogrammene dine på kjøkkenet, holde deg oppdatert på nyhetene mens du arbeider i garasjen, og få med deg de siste sportsresultatene mens du griller. En TV som er så bærbar, liker å være der moroa er!

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

106

Anmeldelser

20/03/2018

Danmark

Danmark

Super fint lille TV

Det fungerer fint nu, efter at jeg har opdateret softwaren, også med lyd fra start, tidligere kom lyden først når der blev skiftet kanal.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

07/09/2017

Danmark

Danmark

Enkelt og kompakt

Helt enkelt, kompakt, flot billede og tilmed med god lyd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5200 series 24PFS5231 Ultratyndt Full HD LED-TV

11/02/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Behändig tv med bra funktioner

Den här tv:n kan man använda på många olika sätt och det fungerar utmärkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5200 series 24PFS5231 Ultratunn LED-TV med Full HD

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.