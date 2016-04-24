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  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
  • Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

Utgått

BrillianceAMVA LCD-skjerm, LED-bakbelysning

241P4QPYKES/00

3.8
| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design
Philips AMVA LED-skjermen med web-kamera hjelper deg med å samarbeide og kommunisere, noe som sparer tid og penger.
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med web-kamera som sparer tid og penger

Skjerm med bærekraftig miljøvennlig design

  • P-serien

  • 24" (61 cm)

  • Full HD-skjerm

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor sparer opptil 80 % på strømkostnadene

PowerSensor er en innebygd «menneskesensor» som sender og mottar uskadelige infrarøde signaler for å finne ut om brukeren er til stede, og som automatisk reduserer lysstyrken på skjermen når brukeren går bort fra skrivebordet. Det reduserer strømkostnadene med opptil 80 % og forlenger levetiden for skjermen.

AMVA LED for bred visning med svært høy kontrast og levende bilder

AMVA LED for bred visning med svært høy kontrast og levende bilder

AMVA LED-skjermen fra Philips bruker avansert multidomeneteknologi for vertikal justering som gir deg svært høye, statiske kontrastforhold for ekstra levende og klare bilder. Mens vanlige kontorprogrammer brukes enkelt, passer den svært godt til bilder, nettsurfing, filmer, spill og krevende grafiske programmer. Den optimaliserte pikselhåndteringsteknologien gir 178/178-graders visning i ekstra vid vinkel, noe som gir skarpe bilder, selv i 90 graders dreiemodus

Web-kamera for kontakt og samarbeid

Med innebygd web-kamera og mikrofon kan du se og kommunisere med kollegaer og kunder. Denne enkle løsningen gjør at du kan samarbeide og dele, og spare kostbar tid og reisekostnader.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
2

24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

23/04/2013

France

France

bon écran, logiciels fournis médiocres

Après un réglage de la luminosité, l'écran s'est montré bien adapté pour mon usage polyvalent : films, internet et bureautique, qques jeux, photo... ce sont ces caractéristiques polyvalentes ainsi que la connectique relativement complète (sauf l'HDMI), qui m'ont incitée à acheter cet écran. Pas de déception de ce côté là. Côté logiciels fournis : le driver disponible sur le CD était obsolète, et le lien fourni pour la màj non fonctionnel non plus ; le smart image n'est pas compatible avec ma carte graphique (Geforce GTX 660). Déception aussi du côté de la fonction économie d'énergie qui m'intéressait (power sensor): sa mise en route affiche une inscription au milieu de l'écran qui persiste, puis l'écran devient noir après une étape de baisse de luminosité. J'aurai aimé pouvoir régler ces différentes étapes (moins de luminosité uniquement et pas d'inscription) afin de pouvoir conserver le défilement de mon fond d'écran. Seule la sensibilité du détecteur de présence est réglable : dommage car l'idée de base était bonne.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Brilliance 241P4QPYKES Moniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

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