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  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
  • Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen

Utgått

LCD-skjerm, LED-bakbelysning

237E4LHAB/00

3.9
| (63) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen
Opplev fantastiske LED-bilder med naturlige farger på denne elegante slanke designskjermen/ Med funksjoner som HDMI og stereohøyttalere er den klar for å underholde deg.
Se alle fordeler

med stereohøyttalere

Elegant skjerm som forbedrer seeropplevelsen

  • E-serien

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD-skjerm

LED-teknologi for naturlige farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

SmartImage Lite for en forbedret LCD-seeropplevelse

SmartImage Lite er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et oppsett du velger, kan SmartImage Lite dynamisk forbedre kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse – i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

HDMI-klar for Full HD-underholdning

HDMI-klar for Full HD-underholdning

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig maskinvare for å akseptere HDMI-inngang (High-Definition Multimedia Interface). En HDMI-kabel gjør at alle digitale video- og lydsignaler av høy kvalitet overføres gjennom én kabel fra en PC eller flere AV-kilder (inkludert set-top-bokser, DVD-spillere, AV-mottakere og videokameraer).

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.9

av 5

63

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

09/06/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Reliable LCD Monitor

The monitor is a nice size. It is reliable and good value for money. The controls are handily located below the screen on the right hand side. Picture quality is good with an excellent refresh rate. It has sound capability and both HDMI and SVGA signal input. The black surround frames the picture screen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

19/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Brilliant screen with good sound

Its a splendid replacement for my previous monitor which cost 2.5 times as much ten years ago. I f this one serves me as well I'll be well satisfied. My only niggle is that the controls along the bottom right-hand edge don't seem to readily visible. I would have no hesitation about recommending it to others or even by another for another location.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 227E4LHAB LCD monitor, LED backlight

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