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Utgått
V-serien
23" (58,4 cm)
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Nå kan du nyte alle multimedier og sosiale programmer med stereolyd. Disse innebygde høyttalere ikke bare høres bra ut, men hjelper deg også med å bli kvitt kabelrot og gir deg mer plass på skrivebordet.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
4.1
av 5
23
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
JamesB
20/12/2015
United Kingdom
Bekreftet kjøper
A perfect monitor
On opening the box first impressions were very positive with the size of the screen and ease of setup. Once connected the screen is just perfect and a pleasure to view. Not much more I can really say.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 220V4LAB LCD monitor with LED backlight
Pag3s
26/10/2013
United Kingdom
Overall
Bright Sharp picture, and a nice simple design Good value speaskers very tinny.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V4LAB LCD monitor with LED backlight