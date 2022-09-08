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Utgått
231P4QRYES/00
P-serien
23" (58,4 cm)
Full HD-skjerm
Philips mener at arbeid bør tilpasses mennesker, og ikke motsatt. For å fremme en sunnere og mer produktiv arbeidsplass har Philips som den første i verden utviklet en nyskapende teknologi som heter ErgoSensor, som er innebygd i skjermen for å oppdage og måle brukerens adferd. ErgoSensor gir brukere råd om hvordan de skal sitte i en ergonomisk stilling ved datamaskinen, med korrigerende tilbakemeldinger om optimal visningsavstand, ergonomisk nakkevinkel og råd om pause. Den sparer også opptil 80 % energiforbruk ved å slå av skjermen hvis brukeren ikke er til stede i setet.
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.
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