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  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm
  • Verdens første ErgoSensor-skjerm

Utgått

BrillianceIPS LCD-skjerm, LED-bakbelysning

231P4QRYES/00

Verdens første ErgoSensor-skjerm
Den nyskapende ErgoSensor-skjermen fra Philips er verdens første intelligente skjerm som kan gi deg råd om hvordan du sitter i en ergonomisk riktig stilling foran dataskjermen
Se alle fordeler

for å gi en sunn, produktiv arbeidsplass

Verdens første ErgoSensor-skjerm

  • P-serien

  • 23" (58,4 cm)

  • Full HD-skjerm

ErgoSensor for sunnere arbeid

Philips mener at arbeid bør tilpasses mennesker, og ikke motsatt. For å fremme en sunnere og mer produktiv arbeidsplass har Philips som den første i verden utviklet en nyskapende teknologi som heter ErgoSensor, som er innebygd i skjermen for å oppdage og måle brukerens adferd. ErgoSensor gir brukere råd om hvordan de skal sitte i en ergonomisk stilling ved datamaskinen, med korrigerende tilbakemeldinger om optimal visningsavstand, ergonomisk nakkevinkel og råd om pause. Den sparer også opptil 80 % energiforbruk ved å slå av skjermen hvis brukeren ikke er til stede i setet.

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

Bred IPS LED-visningsteknologi for bilde- og fargenøyaktighet

IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.

DisplayPort gir lyd og video via en enkel, lang kabel

DisplayPort er en digital kobling fra PC til skjerm uten konvertering. Med høyere ytelse enn DVI-standarden er den fullt kapabel til å støtte kabler på 15 meter med en dataoverføringshastighet på 10,8 Gbps/sek. Med denne høye ytelsen uten ventetid får du de raskeste bildene og oppdateringene – noe som gjør DisplayPort til det beste valget ikke bare for vanlige kontorer og hjemmebruk, men også for krevende spill, filmer, videoredigering og mye mer. Takket være forskjellige adaptere tar den også hensyn til at flere enheter skal kunne fungere sammen.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.