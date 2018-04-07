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Utgått
227E7QDSB/00
Levende farger, skarpe detaljer
Denne glimrende skjermen med god innsynsvinkel gir deg levende farger og skarpe detaljer i en elegant design som tar seg godt ut både hjemme og på kontoret.
E-serien
22 (21,5" / 54,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
De nye skjermene fra Philips har svært smale rammer, noe som gir minimalt med distraksjoner og maksimal visningsstørrelse. Skjermer med den svært smale rammen er spesielt godt egnet for flervisning eller hellende oppsett som spill, grafisk design og profesjonelle programmer, og du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
3.8
av 5
4
Anmeldelser
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD monitor
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD monitor
Rody
27/02/2017
Italia
Bekreftet kjøper
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E7QDSB Monitor LCD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 227E7QDSB Monitor LCD
Peter57
28/11/2016
Suisse
Bekreftet kjøper
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD-Monitor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 237E7QDSB LCD-Monitor
Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere
Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.
Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen
Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til www.mhlconsortiun.org
Ordet/varemerket AH-IPS og relaterte teknologipatenter tilhører sine respektive eiere.
Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.