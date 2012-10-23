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Utgått

LCD-skjerm med LED-baklys

196V3LAB5/00

4.3

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

Denne attraktive, slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast sørger for at bildene blir sterke og klare, og stereohøyttalere gir en bedre multimedieopplevelse, noe som gjør den til et utmerket valg!

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Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 18,5" / 47 cm

Liten plass, passer inn i de fleste interiører

Kvikksølvfri og miljøvennlig skjerm

Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.

Attraktiv slank og glanset design

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.3

av 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

1

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips monitor

this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

17/12/2013

España

España

Perfecta relación calidad/precio

Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

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