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Utgått
Gled deg over flotte LED-bilder med levende farger
Denne attraktive, slanke skjermen er en nytelse å bruke. Viktige funksjoner som SmartContrast sørger for at bildene blir sterke og klare, og stereohøyttalere gir en bedre multimedieopplevelse, noe som gjør den til et utmerket valg!
V-serien
18,5" / 47 cm
Philips-skjermer med LED-bakbelysning inneholder ikke kvikksølv, et av de giftigste naturlige stoffene som påvirker mennesker og dyr. Dette reduserer skjermens påvirkning på miljøet gjennom hele levetiden, fra produksjon til avhending.
4.3
av 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
Bekreftet kjøper
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
cliffy
23/10/2012
United Kingdom
philips monitor
this is a nice piece of kit. good colours, good to look at when it is not being used. the only down I can put on it is that volume is not very high--but this is a PERSONAL thing which I have cured by fitting add on speakers.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
jumanpar
17/12/2013
España
Perfecta relación calidad/precio
Un monitor de batalla con la calidad que caracteriza a los productos philips. Impresionante la calidad y nitidez de la imagen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight