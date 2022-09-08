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  • Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner
  • Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner
  • Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner
  • Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner
  • Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner
  • Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner

Utgått

BrillianceLCD-skjerm med SmartImage

17S1AB/00

Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner
Med funksjoner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øker den energieffektive forretningsskjermen 17S1 produktiviteten din
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Skjerm som gir økt produktivitet med mange funksjoner

  • 17" S-serie

  • 1280 x 1024

  • Format 5:4

Dobbel inngang kan brukes for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler

Dobbel inngang kan brukes for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler

Dobbel inngang gir deg koblinger for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.

SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse

SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

Problemfri justering av skjermytelse med SmartControll II

SmartControl II er en skjermbasert programvare med et brukervennlig grafisk grensesnitt. Den veileder deg gjennom finjustering av oppløsning, fargekalibrering og andre skjerminnstillinger, inkludert lysstyrke, kontrast, klokke og fase, stilling, RGB, hvitt punkt og volumjustering på modeller med innebygde høyttalere.

Tekniske spesifikasjoner

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