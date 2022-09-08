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Utgått
17S1AB/00
17" S-serie
1280 x 1024
Format 5:4
Dobbel inngang gir deg koblinger for både analoge VGA- og digitale DVI-signaler.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
SmartControl II er en skjermbasert programvare med et brukervennlig grafisk grensesnitt. Den veileder deg gjennom finjustering av oppløsning, fargekalibrering og andre skjerminnstillinger, inkludert lysstyrke, kontrast, klokke og fase, stilling, RGB, hvitt punkt og volumjustering på modeller med innebygde høyttalere.
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