Hvis du vil vaske harde gulv med Philips Aqua-modellen, følger du trinnene nedenfor: Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Philips Cordless Vacuum 5000-serien, og klikk her for Philips Cordless Vacuum 8000-serien.

Kan jeg bruke hvilket som helst rengjøringsmiddel for gulv?

Hvis du vil bruke et flytende rengjøringsmiddel for gulv, må du passe på å bruke et som er lite eller ikke skummende. Fordi vannbeholderen har en kapasitet på 200 ml, bør du bare tilsette noen dråper flytende rengjøringsmiddel for gulv i vannet.