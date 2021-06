Philips/Saeco-espressomaskinen er spesielt utformet for bruk med Philips/Saeco AquaClean-filteret. Andre filtre er ikke kompatible med denne maskinen.Den nye patenterte teknologien i AquaClean-filteret reduserer risikoen for at maskinen din tilstoppes med kalk, og det reduserer også maset med avkalking.Du kan kjøpe et nytt filter fra nettbutikken vår.