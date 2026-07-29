Hvorfor må jeg riste maten i min Philips Airfryer?

Informasjonen nedenfor gjelder kun for modellene HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 og NA352.



Når du lager mat med de forhåndsinnstilte standardinnstillingene, autocook-programmer eller smartchef-programmer (avhengig av Airfryer-modell), vil noen Airfryer-modeller varsle med en pipelyd når du bør riste maten. Du finner mer informasjon om denne funksjonen i brukerhåndboken, som også kan sees eller lastes ned på www.philips.com/support. Modellnummeret til Airfryer finner du på klistremerket på undersiden av apparatet.





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