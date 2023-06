Sørg for at roboten og mobilenheten har god Wi-Fi-dekning. Velg robotmodellen din. Du kan velge modell på roboten din ved å skanne QR-koden på toppen av roboten, eller du kan selv slå opp modellnummeret på typeskiltet på baksiden av stasjonen. Trykk og hold på av/på-knappen og hjem-knappen samtidig i tre sekunder. Lysene i knappene vil blinke oransje for å indikere at roboten er i Wi-Fi-oppsettmodus Klikk på tilkoblingsknappen hvis den er synlig i appen for å koble til "Philips robot"-nettverket. Merk: Hvis tilkoblingsknappen ikke er synlig i appen, går du ut av appen og går til Wi-Fi under "Innstillinger" på mobilenheten. Der kan du velge "Philips robot"-nettverket og koble til dette.

Hvis Wi-Fi-sammenkoblingen mislykkes: Kontroller om du har valgt riktig robotmodell.

Kontroller Wi-Fi-tilkoblingen

Kontroller om du har angitt riktig Wi-Fi-passord.

Kontroller om roboten fortsatt er i Wi-Fi-oppsettmodus: Du kan gjenkjenne dette hvis lysene i de to knappene på roboten fortsatt blinker oransje.