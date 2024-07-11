Hvordan oppretter og administrerer jeg kart i Philips HomeRun-appen?

Informasjonen nedenfor gjelder bare for 7000- og 3000-serien.

Når du har opprettet ett eller flere kart, kan du konfigurere begrensede rengjøringssoner i Philips HomeRun-appen:

Gå til startskjermen og klikk på Map editor (Kartredigering) nederst til høyre på kartet. Velg sonen du vil konfigurere.

Virtuell vegg eller forbudtsone

Opprett virtuelle vegger og forbudtsoner for områder du ikke vil at roboten skal nå. Du kan for eksempel opprette virtuelle vegger eller forbudtsoner for å beskytte skjøre gjenstander eller hindre at roboten faller ned trappen.



Moppefri sone

Opprett moppefrie soner for å hindre at roboten mopper tepper eller ryer.

(Kun 7000-serien) Du kan velge følgende alternativer for en moppefri sone:

Unngå moppefrie soner når resten av rommet er moppet.

Bare tørrstøvsug den moppefrie sonen i tørr rengjøringsmodus. Merk: Moppen kan fortsatt være fuktig.

Varsomsone (kun 7000-serien)

Opprett varsomsoner på kartet ditt, for områder der du vil at roboten skal bevege seg mer forsiktig.

Viktig:

Når du konfigurer varsomsoner, må du sørge for at de er minst 1 m unna dørene, slik at roboten kan komme inn i disse rommene.

Når du oppretter virtuelle vegger og forbudtsoner, må du passe på at de ikke hindrer roboten i å returnere til stasjonen. Hold 1,5 m foran og 0,5 m på siden av stasjonen fri for gjenstander.