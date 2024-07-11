Hvordan oppretter og administrerer jeg kart i Philips HomeRun-appen?

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Les artikkelen under for å finne ut hvordan du kan opprette og administrere et kart over hjemmet ditt i Philips HomeRun-appen.
Philips HomeRun støvsuger- og moppe-roboten kan generere et kart over hvert gulv i hjemmet ditt, slik at du får maksimalt fem kart.
Roboten kjører gjennom rommene, og lasernavigasjonen skanner raskt rommene for å konstruere et kart over gulvet. Den registrerer møbler for å skape den mest effektive ruten for fremtidige rengjøringsoppgaver.
Når du har opprettet et kart, kan du sette opp begrensede rengjøringssoner for å angi hvor roboten kan rengjøre, og hvor den ikke kan det.
Før du starter kartleggingen, må du gjøre følgende:
Informasjonen nedenfor gjelder bare for 7000- og 3000-serien.
Når du oppretter et kart for et bestemt gulv, er det viktig å plassere stasjonen på det bestemte gulvet. Roboten må være i stasjonen under kartleggingsprosessen. Hvis du for eksempel vil kartlegge et gulv til, må du sørge for å plassere stasjonen på det gulvet under kartleggingsprosessen. Når du deretter vil rengjøre et bestemt gulv, velger du det aktuelle kartet fra appen.
For å opprette det første kartet ved hjelp av Philips HomeRun-appen trykker du ganske enkelt på knappen Create map (Opprett kart) på startskjermen, rett etter at du har koblet roboten til appen eller når det ikke allerede er opprettet noen kart. Når roboten har returnert til stasjonen, kan du vise det nye kartet i appen. Hvis du vil opprette flere klart, går du til My Maps (Mine kart) på hovedmenyen og klikker på Create map (Opprett kart).
Viktig:
Informasjonen nedenfor gjelder bare for 7000- og 3000-serien.
Hvis du vil opprette et kart over et ekstra gulv, må stasjonen plasseres der under kartleggingsprosessen. Det er viktig at roboten starter fra, og går tilbake til, stasjonen når kartleggingsprosessen avsluttes. Hvis du vil opprette et nytt kart, går du til My Maps (Mine kart) på hovedmenyen og klikker på Create map (Opprett kart) eller pluss-ikonet øverst til høyre. Følg deretter instruksjonene i appen.
Roboten kan generere et kart over hvert gulv i hjemmet ditt til maksimalt fem kart. Du kan låse opptil tre kart for å hindre at de overskrives:
Informasjonen nedenfor gjelder bare for 7000- og 3000-serien.
Når du har opprettet ett eller flere kart, kan du konfigurere begrensede rengjøringssoner i Philips HomeRun-appen:
Informasjonen nedenfor gjelder bare for 2000-serien.
For å opprette det første kartet ved hjelp av Philips HomeRun-appen trykker du ganske enkelt på knappen Create map (Opprett kart) på startskjermen, rett etter at du har koblet roboten til appen eller når det ikke allerede er opprettet noen kart. Du kan også klikke på tannhjul-ikonet øverst til høyre, velge My Maps (Mine kart) og deretter pluss-ikonet øverst til høyre. Følg deretter instruksjonene i appen. Når roboten har returnert til stasjonen, kan du vise det nye kartet i appen. Hvis du vil opprette flere kart, åpner du hovedmenyen og klikker på My Maps (Mine kart).
Viktig:
Informasjonen nedenfor gjelder bare for 2000-serien.
Hvis du vil opprette et nytt kart, går du til My Maps (Mine kart) på hovedmenyen og klikker på Create map (Opprett kart) eller pluss-ikonet øverst til høyre. Følg deretter instruksjonene i appen.
Roboten kan generere et kart over hvert gulv i hjemmet ditt til maksimalt fem kart.
Når kartet over den ekstra etasjen er opprettet, kan du bruke roboten selv om stasjonen er i en annen etasje. Bare velg riktig kart i appen, så er roboten klar:
Når du har opprettet ett eller flere kart, kan du konfigurere begrensede rengjøringssoner i Philips HomeRun-appen:
Hvis du vil opprette et kart for et bestemt gulv, er det viktig å plassere stasjonen på gulvet som du vil kartlegge. Roboten må forbli i stasjonen under kartleggingsprosedyren. Hvis du vil opprette et kart over et gulv til, må stasjonen plasseres der under kartleggingen. Senere kan du velge det aktuelle kartet fra appen i henhold til gulvet du vil rengjøre.
Slik oppretter du et kart
Trykk på av/på-knappen på roboten eller trykk på startikonet i appen for å opprette et kart etter at du har paret roboten med appen.
Hvis du allerede har opprettet et kart og vil opprette ett til:
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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