Philips-luftrensere er utformet for å gi best-i-klassen luftrensing til hverdagslige, virkelige situasjoner hos forbrukere. De er ment for innendørs bruk med høy aktivitet, for eksempel i kjøkken og stue hjemme, i skoler, i klasserom, på arbeidsplassen, i restauranter, i detaljhandelen osv. For optimal ytelse må luftrenseren sørge for høy luftrensingshastighet. Hos Philips optimaliserer vi produktene våre for å oppnå høyere luftrensingshastighet med sikte på å øke beskyttelsen mot farlige små partikler, allergener og aerosoler som inneholder virus. Luftrensingshastigheten (CADR) er en funksjon av filtereffektivitet og luftstrøm.

Filtereffektiviteten måles som andelen av partikkelseparasjon ved en bestemt partikkelstørrelse. Hos Philips måler vi filtereffektivitet ned til 0,3 µm (anslått å være den vanskeligste partikkelstørrelse) og ned til 0,003 µm (minste målbare partikkelstørrelse). Luftstrømmen måles som strømmen av luft gjennom filteret og er størst når motstanden mot luftstrøm gjennom filteret er mindre.