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  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91
  • SH90 har blitt erstattet med SH91

Utgått

Skjærehoder

SH90/70

2.8
| (255) Anmeldelser
SH90 har blitt erstattet med SH91
Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 9000.
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Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

SH90 har blitt erstattet med SH91

  • Gått ut av produksjon

  • Kjøp SH91 i stedet

Den enkleste måten å vedlikeholde barbermaskinen på

Den enkleste måten å vedlikeholde barbermaskinen på

Den oppgraderte løsningen gjør det enklere enn noen gang å vedlikeholde Philips-barbermaskinen. Dette nye formatet vil gi deg mulighet til å installere de nye skjærehodene på bare to trinn, tilrettelegge for grundig rengjøring av barbermaskinen og gjøre den daglige barberingen best mulig.

Bytt skjærehoder på bare to trinn

Bytt skjærehoder på bare to trinn

De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å bytte skjærehoder

Enkelt å bytte skjærehoder

1. Dra av skjærehodeholderen. 2. Bytt til nye skjærehoder. 3. Sett på skjærehodeholderen igjen. 4. Hvis du vil tilbakestille barbermaskinen, trykker du på og holder inne av/på-knappen i over fem sekunder.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

255

Anmeldelser

11/01/2019

Sverige

Sverige

Lättanvänd och högpresterande produkt!

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden

19/08/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Mycket bra!

Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips