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Utgått
SH90/70
Gått ut av produksjon
Kjøp SH91 i stedet
Den oppgraderte løsningen gjør det enklere enn noen gang å vedlikeholde Philips-barbermaskinen. Dette nye formatet vil gi deg mulighet til å installere de nye skjærehodene på bare to trinn, tilrettelegge for grundig rengjøring av barbermaskinen og gjøre den daglige barberingen best mulig.
De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.
1. Dra av skjærehodeholderen. 2. Bytt til nye skjærehoder. 3. Sett på skjærehodeholderen igjen. 4. Hvis du vil tilbakestille barbermaskinen, trykker du på og holder inne av/på-knappen i over fem sekunder.
2.8
av 5
255
Anmeldelser
Månsmåns
11/01/2019
Sverige
Lättanvänd och högpresterande produkt!
Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH90/50 Rakhuvuden
Thomas88
19/08/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Mycket bra!
Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Jaking
20/02/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Has proved effective
Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips