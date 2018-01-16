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Utgått
V-Track Precision PRO-knivblader
ContourDetect-hoder vippes 8 retninger
Turbo+-modus
SmartClick-presisjonstrimmer
Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-knivbladene posisjonerer forsiktig tredagersskjegg i den optimale posisjonen, selv hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Kutter 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.
72 selvslipende knivblader. 151 000 kutt per minutt. Null hår står igjen – uansett hvilken retning de gror i.
ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.
4.6
av 5
47
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Leadbeater
16/01/2018
United Kingdom
Bekreftet kjøper
The Star Wars special edition is another top class shaver.
As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Leadbeater
16/01/2018
United Kingdom
The Star Wars special edition is another top class shaver.
As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Kevin65
28/12/2017
United Kingdom
Impressed with the shave
I have not had a Philips shaver for about 30 years, so when i first shaved with this one, i was impressed not only with the quality of the shave, but also how quiet and light it was. While it was never going to shave as close as a wet shave, the results were very good, it was like i had wet shaved a few hours ago, and the stubble was just starting to appear. After using a set of clippers to shave all my hair off, I also shaved my head with it, and that was also a close shave. The only problem i had with it is the on/off switch is placed where you can accidentally switch it off, which i did several times, but i'm sure this is just because i am new to this shaver.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Barberingen blir 30 % tettere med færre strøk sammenlignet med den forrige modellen fra Philips
Kutter opptil 20 % mer hår sammenlignet med den forrige modellen fra Philips
20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus deaktivert