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  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
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  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
  • Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel

Utgått

Shaver series 5000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

SW6700/14

4.6
| (47) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel
Bruk kraftige V-Track PRO for å bekjempe enda lengre hår. V-Track PRO – 72 selvslipende V-formede knivblader kutter håret uten å lugge, selv tredagersskjegg.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Føl kraften til V-Track PRO!

Kraftig barbering, utrolig tett og komfortabel

  • V-Track Precision PRO-knivblader

  • ContourDetect-hoder vippes 8 retninger

  • Turbo+-modus

  • SmartClick-presisjonstrimmer

V-Track Precision PRO for vår beste barbering av tredagersskjegg

V-Track Precision PRO for vår beste barbering av tredagersskjegg

Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-knivbladene posisjonerer forsiktig tredagersskjegg i den optimale posisjonen, selv hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Kutter 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.

72 roterende knivblader får tak i og kutter hårene fra alle sider

72 roterende knivblader får tak i og kutter hårene fra alle sider

72 selvslipende knivblader. 151 000 kutt per minutt. Null hår står igjen – uansett hvilken retning de gror i.

Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat

Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat

ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

47

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

1

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

The Star Wars special edition is another top class shaver.

As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

The Star Wars special edition is another top class shaver.

As the owner of several Phillips shavers I can say that this Star Wars edition offers a very thorough shave. In fact it is almost comparable with a wet shave. Also I liked the speed and long shaving time from one charge.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

28/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Impressed with the shave

I have not had a Philips shaver for about 30 years, so when i first shaved with this one, i was impressed not only with the quality of the shave, but also how quiet and light it was. While it was never going to shave as close as a wet shave, the results were very good, it was like i had wet shaved a few hours ago, and the stubble was just starting to appear. After using a set of clippers to shave all my hair off, I also shaved my head with it, and that was also a close shave. The only problem i had with it is the on/off switch is placed where you can accidentally switch it off, which i did several times, but i'm sure this is just because i am new to this shaver.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 SW6700/14 Wet and dry electric shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Barberingen blir 30 % tettere med færre strøk sammenlignet med den forrige modellen fra Philips

  2. Kutter opptil 20 % mer hår sammenlignet med den forrige modellen fra Philips

  3. 20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus deaktivert