Jeg har stiv skjeggvekst som vokser i alle retninger. Er ikke glad i å barbere meg hver eneste dag, kan godt gå 3 dager mellom barberingene. Jeg har i alle år brukt en god barberhøvel og såpe da jeg ikke har oppnådd godt nok resultat med tidligere barbermaskiner. For 3 år siden så fant jeg ut at jeg skulle prøve meg med maskin igjen. Kjøpte da en Philips barbermaskin med rensestasjon. Denne var jeg sånn halvfornøyd med, fikk ca 70% resultat av glattbarberingen sammenlignet med høvelen. I høst så fant jeg ut at jeg ville kjøpe meg en ny og bedre barbermaskin, henvendte meg da til Philips kundesenter og ba om en anbefaling til mitt skjegg. Ble av en hyggelig kundekonsulent hos Philips anbefalt denne barbermaskinen. Jeg har nå brukt maskinen i over en måned, og er mektig imponert av den. Sammenlignet med høvelen, så barberer denne maskinen ca 95% av skjegget mitt. Også når skjegget er 3 dager gammelt! Nærmere glattbarbert, uten høvel, tror jeg ikke du kommer! Jeg bruker nå kun tørr barbering. Maskinen kan også brukes i våt barbering skulle noen foretrekke dette. I tillegg så er denne maskinen utrolig enkel å rengjøre! Bare skyll den under rennende vann! Trenger ikke noen rensestasjon her. Jeg kommer ikke til å gå tilbake til barberhøvel! Denne maskinen kan jeg anbefale på det varmeste til alle med stivt og uhåndterbart skjegg!