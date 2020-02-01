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Utgått
V-track presisjonsblader
ContourDetect-hoder vippes 8 retninger
SmartClean Plus-system
SmartClick-skjeggfriseringsenhet
Du får en perfekt og tett barbering. De patenterte V-Track Precision-bladene posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, selv hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.
ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.
Velg hvordan du foretrekker å barbere deg. Med Aquatec våt og tørr-forseglingen kan du velge om du vil ha en komfortabel og tørr barbering. Eller du kan velge en våt barbering – med barbergel eller -skum – også i dusjen.
4.2
av 5
2361
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Ato12
01/02/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Svært bra barbermaskin
Barbere tett og bra. Batteritid. Lett og gjøre ren
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9041/12 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9041/12 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)
Frank5129
15/07/2018
Norge
God barbering,batteritid,rensing!
Meget god barbermaskin tar skjegg på hals ansikt veldig bra,lang batteritid meget bra rense system!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9161/31 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9161/31 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Torair
02/02/2018
Norge
Denne barbermaskinen er på høyde med barberhøvelen jeg brukte før!
Jeg har stiv skjeggvekst som vokser i alle retninger. Er ikke glad i å barbere meg hver eneste dag, kan godt gå 3 dager mellom barberingene. Jeg har i alle år brukt en god barberhøvel og såpe da jeg ikke har oppnådd godt nok resultat med tidligere barbermaskiner. For 3 år siden så fant jeg ut at jeg skulle prøve meg med maskin igjen. Kjøpte da en Philips barbermaskin med rensestasjon. Denne var jeg sånn halvfornøyd med, fikk ca 70% resultat av glattbarberingen sammenlignet med høvelen. I høst så fant jeg ut at jeg ville kjøpe meg en ny og bedre barbermaskin, henvendte meg da til Philips kundesenter og ba om en anbefaling til mitt skjegg. Ble av en hyggelig kundekonsulent hos Philips anbefalt denne barbermaskinen. Jeg har nå brukt maskinen i over en måned, og er mektig imponert av den. Sammenlignet med høvelen, så barberer denne maskinen ca 95% av skjegget mitt. Også når skjegget er 3 dager gammelt! Nærmere glattbarbert, uten høvel, tror jeg ikke du kommer! Jeg bruker nå kun tørr barbering. Maskinen kan også brukes i våt barbering skulle noen foretrekke dette. I tillegg så er denne maskinen utrolig enkel å rengjøre! Bare skyll den under rennende vann! Trenger ikke noen rensestasjon her. Jeg kommer ikke til å gå tilbake til barberhøvel! Denne maskinen kan jeg anbefale på det varmeste til alle med stivt og uhåndterbart skjegg!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9031/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9031/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
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