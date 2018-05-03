Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
V-Track Precision PRO-knivblader
Flex-hoder med fem retninger
SkinGlide-ringer
SmartClick-presisjonstrimmer
Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-knivbladene posisjonerer forsiktig tredagersskjegg i den optimale posisjonen, selv hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Kutter 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.
72 selvslipende knivblader. 151 000 kutt per minutt. Null hår står igjen – uansett hvilken retning de gror i.
Opplev en mer komfortabel barbering med SkinGlide-ringer dekket av mikrokuler. Tusenvis av ørsmå glasslignende, runde kuler reduserer friksjonen og overflatemotstanden mellom barbermaskinen og huden. Dette gir en barbermaskin som glir lett og jevnt, noe som beskytter mot hudirritasjon.
Priser
4.2
av 5
35
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
Pluto12
03/05/2018
Sverige
Snygg å lättanvänd
Bra produkt smidig att använda även på huvudet Håller länge på en laddning smidig å resa med
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SW7700/67 Rakapparat för våt- och torrakning
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Qaiser
13/05/2018
Deutschland
Star Wars Nr.1
Angenehmes Handling, super Hautfreundlich und super Rasur. Nach gut 2 Minuten ist das rasieren erledigt. Wunderbar zu reinigen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Barberingen blir 30 % tettere med færre strøk sammenlignet med den forrige modellen fra Philips