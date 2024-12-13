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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny

Shaver series 9000 and SP9000Erstatningsskjærehoder

SH91/50

4.1
| (109) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produktet
Gjør barbermaskinen like god som ny
I løpet av to år kutter barberingshodene ni millioner hår i ansiktet ditt. Skift barberingshodene og få 100 % ytelse igjen.
Se alle fordeler
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i9000

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X9001/10

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X9001/30

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X9002/10

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X9002/30

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Bytt hoder annethvert år for å få 100 % ytelse

Gjør barbermaskinen like god som ny

  • Precision-blader*

  • Til S9000 (S9xxx)

  • Passer til S9000 Prestige (SP98xx)

Kompatibel med S9000 og S9000 Prestige

Skjærehodene SH91 er kompatible med alle barbermaskinseriene 9000 (S9xxx) og S9000 Prestige (SP98xx).

Avansert presisjon for tettere barbering*

Avansert presisjon for tettere barbering*

Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir Precision-bladene* en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Tilbakestill barbermaskinen på en enkel måte

Tilbakestill barbermaskinen på en enkel måte

1. Trykk på utløserknappene, og ta av holderen for skjærehodet. 2. Vri holderingene mot klokken, og ta dem av. 3. Ta av gamle skjærehoder, og sett på nye skjærehoder (hakkene skal passe nøyaktig i sporene). 4. Sett holderingene tilbake, og vri dem med klokken til du hører et klikk. 5. Sett barberholderen tilbake og lukk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

109

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produktet

13/12/2024

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Kvalitet og effektivitet im9000 prestige kan kun a

Rigtig god barbermaskine, super kvalitet. Nem opladning. Holder strøm rigtig længe, selv nu 5 år efter anskaffelse

Fordeler

Super kvalitet, næse trimmer ok

Ulemper

Skæg trimmer er noget plastic bras.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

23/02/2024

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Godt produkter virker som skal.

Fejler ikke noget, virker fint. Jeg er meget glad om den produkt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær

15/06/2024

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Fungerar perfekt

Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.

Fordeler

Pålitlig funktion

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med forgjengeren Philips S9000-serien