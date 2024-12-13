Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
S791/06
S792/06
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
Precision-blader*
Til S9000 (S9xxx)
Passer til S9000 Prestige (SP98xx)
Skjærehodene SH91 er kompatible med alle barbermaskinseriene 9000 (S9xxx) og S9000 Prestige (SP98xx).
Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir Precision-bladene* en tett barbering. De 72 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.
1. Trykk på utløserknappene, og ta av holderen for skjærehodet. 2. Vri holderingene mot klokken, og ta dem av. 3. Ta av gamle skjærehoder, og sett på nye skjærehoder (hakkene skal passe nøyaktig i sporene). 4. Sett holderingene tilbake, og vri dem med klokken til du hører et klikk. 5. Sett barberholderen tilbake og lukk.
4.1
av 5
109
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produktet
ukendt
13/12/2024
Danmark
Bekreftet kjøper
Kvalitet og effektivitet im9000 prestige kan kun a
Rigtig god barbermaskine, super kvalitet. Nem opladning. Holder strøm rigtig længe, selv nu 5 år efter anskaffelse
Fordeler
Super kvalitet, næse trimmer ok
Ulemper
Skæg trimmer er noget plastic bras.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Philips 9000 barbering ma
23/02/2024
Danmark
Bekreftet kjøper
Godt produkter virker som skal.
Fejler ikke noget, virker fint. Jeg er meget glad om den produkt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Ekstra udskiftningsskær
Rassel 27
15/06/2024
Sverige
Bekreftet kjøper
Fungerar perfekt
Behöver byta ut skärbladen ibland för att rakapparaten skall fungera optimalt.
Fordeler
Pålitlig funktion
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 and SP9000 SH91/50 Extra rakhuvuden
sammenlignet med forgjengeren Philips S9000-serien