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  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
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  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
  • Perfeksjon i hvert drag
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Utgått

Shaver series 9000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S9521/31

4.4
| (2091) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet

1 pris

Perfeksjon i hvert drag
Vil du ha den mest avanserte, innovative teknologien innen barbering? Da er Philips serie med barbermaskiner 9000 perfekt for deg! Philips patenterte barberingssystem V-Track, er utformet for å effektivt fange opp skjeggstrå som vokser i forskjellige retninger og løfter i tillegg opp skjeggstrået en anelse før det kuttes. Det er ikke mulig å få en tettere og jevnere barbering. Barberhodene er fleksible og beveger seg i 8 retninger, dermed tilpasser de seg til ansiktskonturene. Fleksible innstillinger gjør at du også kan skreddersy din egen barbering etter intensitet/sensitivitet
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Barberer opptil 20 % mer hår* i ett eneste drag

Perfeksjon i hvert drag

  • V-Track PRO-bladsystem

  • ContourDetect-hoder vippes 8 retninger

  • SmartClean Plus-system

  • SmartClick-skjeggfriseringsenhet

Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg

Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg

Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-bladene posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, fra én- til tredagersskjegg og til og med hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.

Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat

Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat

ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.

Tilpass barberingen ved å velge mellom tre innstillinger

Tilpass barberingen ved å velge mellom tre innstillinger

Velg mellom tre modi for å tilpasse barberingen: Sensitiv – for en skånsom, men likevel tett barbering. Normal – for en tett og daglig barbering. Rask – for en rask barbering, som sparer tid.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-612383

Anmeldelser

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4.4

av 5

2091

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

27/01/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Utrolig bra barbermaskin

En veldig god barbermaskin som ikke lugger selv om man skal fjerne 3 dagers skjegg og resultatet blir veldig bra. Enkel å holde ren og i tillegg så fulgte det med vaske/ladestasjon, noe som ikke følger med den siste toppmodellen.

Fordeler

Bra resultat av barberingen

Ulemper

Kort ledning til vaskestasjonen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9531/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9531/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

09/11/2021

Norge

Norge

En perfekt barbermaskin.

Maskinen fungerer perfekt. Smooth barbering og praktisk hårtrimmer. Rengjøringsmaskinen som følger med, fungerer utmerket. Jeg kan trygt anbefale denne barbermaskinen til andre.

Fordeler

Smooth barbering, egen rengjøringsenhet og hårtrimmer. Kort ladetid, og batteriet varer minst 3 uker.

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)

19/09/2021

Norge

Norge

Best ever shaver.

Used a normal shaver long time but this one series 9000 is so amazing. My skin is so smooth, can use it even wet. I love about the light that show how much presser I want. The battery last long. It cool or so comfortable to use. I love it.

Fordeler

luxus, functionality,smoother

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Klipper opptil 20 % mer hår sammenlignet med SensoTouch