Dette er en maskin som er tvers igjennom det den lover. Man skjønner fort det når man tar den ut av esken og etterhvert starter den. Bare lyden av den da er nok til å skjønne det! Joda - de sier at du kan ha noen dager gammelt skjegg og den takler det uten å lugge etc. Å ja! det er som det loves. Jeg har aldri likt konseptet med høvel og skum og alt det. Men her får man en maskin med samme resultat vil jeg påstå! Og hvis man lærer seg å lytte så hører man godt når et område er ferdig. Og maskinen somler ikke. Det går raskt og resultatet er upåklagelig. Jeg ser noen ikke er fornøyd med batterikapasiteten, men jeg undres over hva slags forventninger de har. Etter en uke nå, av to, på fetie har jeg brukt maskinen hver dag. Fra toppladet når jeg dro så er det igjen 63% batterikapasitet. Hadde ikke trengt å ta med ladern! Rensesystemet må man bare bli glad i. Gnistrende ren og velduftende reultat hver gang! Skjeggtrimmerdelen er også fantastisk bra. Savner litt enkeltheten med å vippe opp en trimmerdel fra maskinen, men de hadde ikke kunnet lage det like bra som denne, så da er det helt greit! Ja - den koster litt. Og så? Denne kommer jeg til å ha i maaange år og jeg kommer til å like den hele tiden! Min forrige Philips hadde jeg i 17 år. Hvis denne varer like lenge så er den billig!