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Utgått
V-Track Precision PRO-knivblader
ContourDetect-hoder vippes 8 retninger
Personlige innstillinger for komfort
SmartClick-presisjonstrimmer
Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-knivbladene posisjonerer forsiktig tredagersskjegg i den optimale posisjonen, selv hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Kutter 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.
72 selvslipende knivblader. 151 000 kutt per minutt. Null hår står igjen – uansett hvilken retning de gror i.
ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.
Priser
4.4
av 5
2091
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
Kavabonga
27/01/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Utrolig bra barbermaskin
En veldig god barbermaskin som ikke lugger selv om man skal fjerne 3 dagers skjegg og resultatet blir veldig bra. Enkel å holde ren og i tillegg så fulgte det med vaske/ladestasjon, noe som ikke følger med den siste toppmodellen.
Fordeler
Bra resultat av barberingen
Ulemper
Kort ledning til vaskestasjonen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9531/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9531/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
siglynga
09/11/2021
Norge
En perfekt barbermaskin.
Maskinen fungerer perfekt. Smooth barbering og praktisk hårtrimmer. Rengjøringsmaskinen som følger med, fungerer utmerket. Jeg kan trygt anbefale denne barbermaskinen til andre.
Fordeler
Smooth barbering, egen rengjøringsenhet og hårtrimmer. Kort ladetid, og batteriet varer minst 3 uker.
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)
DanielR64
19/09/2021
Norge
Best ever shaver.
Used a normal shaver long time but this one series 9000 is so amazing. My skin is so smooth, can use it even wet. I love about the light that show how much presser I want. The battery last long. It cool or so comfortable to use. I love it.
Fordeler
luxus, functionality,smoother
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 S9711/31 Vår beste barbermaskin, (5 tilbehør)
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Barberingen blir 30 % tettere med færre strøk sammenlignet med den forrige modellen fra Philips
Kutter opptil 20 % mer hår sammenlignet med den forrige modellen fra Philips