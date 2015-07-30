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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Nivå 3
Bitering for baktenner
Denne biteringen er ergonomisk for babyen å holde i med runde kanter. Dette betyr at den også er enkel å rengjøre, og formen gjør at smuss ikke setter seg fast så lett. Bare skyll med varmt vann, så er den klar til bruk igjen.
Denne geléfylte biteringen kan avkjøles i kjøleskapet, slik at den gir et kjølig trykk og lindrer babyens smerter fra tenner som vokser. De forskjellige konsistensene gir også forskjellig trykk avhengig av hva babyen liker.
BPA-fri – følger EU-direktivet 2011/8/EF.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen