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  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender
  • Passer til små munner og hender

Utgått

AventBitering i Animal-serien

SCF894/01

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Passer til små munner og hender
Avent-biteringene SCF894/01 i Animal-serien er uten BPA og masserer babyens såre gommer gjennom alle de forskjellige stadiene ved tannfrembrudd. Den fargerike, lekne designen passer perfekt til babyens hender og munn og bidrar til å lindre smerten ved å få tenner.
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Bitering som lindrer smerten ved å få tenner

Passer til små munner og hender

  • Nivå 3

  • Bitering for baktenner

Enkel å rengjøre med varmt vann

Enkel å rengjøre med varmt vann

Denne biteringen er ergonomisk for babyen å holde i med runde kanter. Dette betyr at den også er enkel å rengjøre, og formen gjør at smuss ikke setter seg fast så lett. Bare skyll med varmt vann, så er den klar til bruk igjen.

Flere strukturer kjøler ned og masserer gommene når de bakerste tennene kommer

Flere strukturer kjøler ned og masserer gommene når de bakerste tennene kommer

Denne geléfylte biteringen kan avkjøles i kjøleskapet, slik at den gir et kjølig trykk og lindrer babyens smerter fra tenner som vokser. De forskjellige konsistensene gir også forskjellig trykk avhengig av hva babyen liker.

Philips Avent-biteringer er helt uten BPA og ftalat

Philips Avent-biteringer er helt uten BPA og ftalat

BPA-fri – følger EU-direktivet 2011/8/EF.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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