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Philips Avent SCF263
Utgått
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SCF263/61
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Brukerhåndbok
Brukerhåndbok med viktig informasjon
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Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?
Hvordan vet jeg at det er på tide å bytte ut Natural Response-smokken?
Hvorfor er det ingen aldersindikasjon på Natural Response-smokkene?
Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?
Hvilken Natural Response-smokk passer best til min baby?
AventForseglingsplate for tåteflaske
AventTut for drikkekopp
AventFlaskelokk for mating