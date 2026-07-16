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Philips' støtte

Kan jeg gi babyen tyktflytende mat med Natural Response-smokken?

Ja. Du kan bruke Philips Avent Natural Response-flaskesmokker med tykkere væsker, ikke bare melk. Disse tykkere væskene omfatter antirefluks-erstatning (AR), melk blandet med korn, babygrøt, babymat- og melkeblandinger samt supper.

Ettersom tykkere væsker flyter saktere, kan det hende at du trenger en flaskesmokk med høyere nummer for å oppnå en behagelig flyt.

For tykkere drikker kan du bruke Natural Response-flaskesmokk nummer 6 («tykk væske»), som er spesielt utviklet for å håndtere tykkere væsker.

Philips Avent Natural Response-smokker er tilgjengelige i gjennomstrømningshastighet fra 1 til 5 i USA og Canada og fra 1 til 6 i andre land.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71 , SCY900/01 , SCD837/10 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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