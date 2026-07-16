Philips' støtte Kan jeg gi babyen tyktflytende mat med Natural Response-smokken?

Ja. Du kan bruke Philips Avent Natural Response-flaskesmokker med tykkere væsker, ikke bare melk. Disse tykkere væskene omfatter antirefluks-erstatning (AR), melk blandet med korn, babygrøt, babymat- og melkeblandinger samt supper.

Ettersom tykkere væsker flyter saktere, kan det hende at du trenger en flaskesmokk med høyere nummer for å oppnå en behagelig flyt.

For tykkere drikker kan du bruke Natural Response-flaskesmokk nummer 6 («tykk væske»), som er spesielt utviklet for å håndtere tykkere væsker.

Philips Avent Natural Response-smokker er tilgjengelige i gjennomstrømningshastighet fra 1 til 5 i USA og Canada og fra 1 til 6 i andre land.

Ny smokknavigering på produktpakker i 2025! Vi er i ferd med å oppdatere våre produktpakker med tydelig navigering. Den nye navigeringen leveres med lett gjenkjennelige farger og mer tydelig strømningshastighet i smokken. Ny veiledning, samme smokkene i pakken!