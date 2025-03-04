Det største fortrinnet ved Natural Response-smokken er at den fungerer som et bryst, slik at babyen kan drikke, svelge og puste i sin naturlige rytme. Akkurat slik den ville gjort under amming. Melk strømmer bare fra smokken når babyen aktivt drikker. Natural Response-smokken lekker ikke. Babyen har alltid kontroll over gjennomstrømningen og kan drikke og ta pause når den ønsker det. Enten du ammer naturlig eller ved flaskemating, gir Natural Response-smokken deg muligheten til å bytte mellom de to ammemetodene.

I kombinasjon med AirFree-ventilinnlegget holder smokken seg full av melk, ikke luft. Dette gir komfort under ammingen og reduserer vanlige problemer som kolikk og refluks.

Babyen din kan trenge noen forsøk på å bli vant med Natural Response-smokken. Ikke bli motløs hvis babyen nekter å drikke fra den nye smokken etter noen forsøk. Det kan ta opptil 2 til 3 forsøk før barnet blir vant til smokken, spesielt ved overgang fra en flaske med fri flyt.