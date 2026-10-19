Philips' støtte Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?

Melk strømmer vanligvis lett gjennom en original Natural-smokk, antikolikksmokk eller en tradisjonell flaske. Derfor anbefales en høyere strømningshastighet på smokken når du bytter til Natural Response-smokken.

La barnet bli kjent med den nye smokken. Følg med på signalene fra babyen for å finne ut om smokken må byttes ut. I tabellen nedenfor finner du anbefalinger for hvilken gjennomstrømning du skal starte med i Natural Response-smokken. Se videoen nedenfor for å lære mer om babysignaler under matingen.

Ny smokknavigering på produktpakker i 2025! Vi er i ferd med å oppdatere våre produktpakker med tydelig navigering. Den nye navigeringen leveres med lett gjenkjennelige farger og mer tydelig strømningshastighet i smokken. Ny veiledning, samme smokkene i pakken!