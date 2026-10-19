Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?

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Melk strømmer vanligvis lett gjennom en original Natural-smokk, antikolikksmokk eller en tradisjonell flaske. Derfor anbefales en høyere strømningshastighet på smokken når du bytter til Natural Response-smokken.
La barnet bli kjent med den nye smokken. Følg med på signalene fra babyen for å finne ut om smokken må byttes ut. I tabellen nedenfor finner du anbefalinger for hvilken gjennomstrømning du skal starte med i Natural Response-smokken. Se videoen nedenfor for å lære mer om babysignaler under matingen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCY903/71, SCY933/01, SCY903/01. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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