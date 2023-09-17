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Hvordan bruker jeg AirFree-ventilen med Avent Natural Response-flasken?

Husk å rengjøre og desinfisere alle deler før bruk.

  1. Trekk smokken gjennom ringen.
  2. Sjekk at smokken er trukket helt gjennom ringen.
  3. Plasser AirFree-ventilen i flasken.
  4. Skru på ringen og for å festet lokket.
  5. Sett på hetten øverst på flasken.
     

 

AirFree-ventil og Natural Response-flaske

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD838/13, SCY903/21, SCY903/61. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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