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Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD838/13, SCY903/21, SCY903/61. Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hvordan bruker jeg AirFree-ventilen med Avent Natural Response-flasken?
Kan jeg bruke Natural Response-smokken med den opprinnelige Natural-flasken?
Kan jeg bruke Natural Response-smokken uten AirFree-ventilen?
Hvorfor nekter babyen min å drikke fra Natural Response-smokken?
Kan jeg gi babyen tyktflytende mat med Natural Response-smokken?
Hvordan skiller jeg mellom Natural- og Natural Response-smokker?
Hvilken Natural Response-smokk passer best til min baby?
Hvorfor er det ingen aldersindikasjon på Natural Response-smokkene?
Er Philips AVENT-flaskene egnet for fryseren?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
Hvordan setter jeg sammen Natural Response-flasken og -smokken?
Hvordan fungerer den originale Natural-smokken eller antikolikksmokken sammenlignet med Natural Response-smokken?
Hva er fordelene med Natural Response-smokken?