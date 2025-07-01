Philips' støtte Kan jeg bruke Natural Response-smokken uten AirFree-ventilen?

Ja, du kan brukes Natural Response-smokken uten AirFree-ventilen. AirFree-ventilen er utformet spesielt for nyfødte på opptil fire måneder. Hvis babyen din drikker fra flasken uten problemer etterhvert som den blir eldre, kan du bruke flasken uten AirFree-ventilen.



