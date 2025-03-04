Philips' støtte Hvilken Natural Response-smokk passer best til min baby?

Nyfødte babyer følger ofte samme mønster ved amming som ved flaskemating. Vi anbefaler at du følger med på babyens signaler for å finne den beste gjennomstrømningshastighet for smokken.

Natural Response-smokkene er utformet for å reagere på måten babyen drikker på. Men du vet kanskje ikke hvordan babyen din drikker fra flasken.

Vi anbefaler at du begynner med smokken som følger med flasken, og justerer det videre fra der. Hvis du ikke har lykkes etter noen forsøk på mating, kan du bytte til en smokk med en annen gjennomstrømningshastighet.

Bruk en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet hvis

babyen ikke får nok melk fra flasken eller

matingen varer for lenge (for eksempel lenger enn 30 minutter)

babyen sovner under mating, blir frustrert eller leker med smokken i stedet for å drikke.

Bruk en smokk med lavere gjennomstrømningshastighet hvis

babyen gulper melken ned eller

det lekker melk ut av munnen under mating.

La babyens drikkemetode veilede deg, ikke alderen. Babyer som har en entusiastisk drikkestil, bruker ofte sterk suging og kompresjon mens de drikker, som gir i større melkestrøm. Derfor trenger de vanligvis en lavere gjennomstrømningshastighet på smokken, for eksempel smokk nummer 1 eller 2, for å unngå at det renner over. Babyer som drikker sakte og sikkert, vil sannsynligvis foretrekke smokker med en høyere gjennomstrømningshastighet (som smokk nummer 4 eller 5/6) for å sikre nok melkestrøm, uavhengig av alder.

Hvis du brukte den forrige Philips Avent Natural-smokken, kan det hende at babyen trenger en høyere gjennomstrømningshastighet med Natural Response-smokken fordi de er vant til at mer melk strømmer raskt med mindre anstrengelse.

Tilgjengelige strømningshastigheter og flaskekonfigurasjoner Philips Avent Natural Response-smokker er tilgjengelige i gjennomstrømningshastighet fra 1 til 5 i USA og Canada og fra 1 til 6 i andre land. Smokker med høyest strømningshastighet 6 er mer egnet for tykkere væsker eller babyer som ønsker rask gjennomstrømningshastighet.