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Utgått
RQ12/70
Gått ut av produksjon
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Skjæreenheten RQ12 er kompatibel med alle SensoTouch 3D-barbermaskiner (RQ12xx) og arcitec-barbermaskiner (RQ10xx).
Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-bladene posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, fra én- til tredagersskjegg og til og med hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.
ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.
2.8
av 5
336
Anmeldelser
Tobbermotter19
14/07/2018
Danmark
Helt nu maskine med det nye skær
Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær
lagermann
31/10/2010
Danmark
Over skægget under næsen.
Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud