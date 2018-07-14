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Utgått

Skjæreenhet

RQ12/70

2.8
| (336) Anmeldelser
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I løpet av to år kutter skjærehodene 9 millioner hår i ansiktet ditt. Skift skjærehodene og få 100 % ytelse igjen.
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Skjærehode til SensoTouch 3D-barbermaskiner

Skjærehode til SensoTouch 3D-barbermaskiner

Skjæreenheten RQ12 er kompatibel med alle SensoTouch 3D-barbermaskiner (RQ12xx) og arcitec-barbermaskiner (RQ10xx).

Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg

Vårt beste barberingssystem for én- til tredagersskjegg

Du får en perfekt og tett barbering. V-Track Precision PRO-bladene posisjonerer forsiktig hvert eneste hår i den optimale posisjonen, fra én- til tredagersskjegg og til og med hår som ligger flatt eller har ulik lengde. Skjærer 30 % tettere i færre strøk, slik at huden ser flott ut etterpå.

Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat

Hodet bøyer seg i åtte forskjellige retninger for et overlegent resultat

ContourDetect-hodet bøyer seg i åtte retninger og følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du får tak i 20 % flere hår i hvert drag. Dette resulterer i en ekstremt tett og jevn barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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2.8

av 5

336

Anmeldelser

14/07/2018

Danmark

Danmark

Helt nu maskine med det nye skær

Jeg har fået en helt ny barber maskine med dette nye skær alt i alt en rigtig tæt og dejlig barbering ….

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skær

31/10/2010

Danmark

Danmark

Over skægget under næsen.

Enhver dreng og mand har forsøgt sig i flere eller mindre flere dage at anlægge et overskæg. Alt efter hvordan væksten forløber, både i tid og måde, skal man så tage stilling til, hver dag, om det skal vises frem eller bare falde. Det afhænger af mange ting. Længden, farven, formen, egen lyst, andres lyst, tætheden, helheden og om man er klar til at skulle tage hensyn, når man spiser og kysser. En stor hjælp til en beslutning findes i en Phillops Barbermaskine. Mvh. Kristian

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12 Shaving unit

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RQ12/70 Skärhuvud

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