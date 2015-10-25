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Utgått

Shaver series 9000 SensoTouchelektrisk barbermaskin til våt og tørr barbering

RQ1285/17

4.2

| (37) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Uovertruffen barberingsopplevelse

Med barbermaskinen Philips SensoTouch 3D RQ1285, som gir deg vår mest avanserte barbering hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.

Se alle fordeler
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med GyroFlex 3D-system

Uovertruffen barberingsopplevelse

  • UltraTrack & GyroFlex 3D

  • 60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

Philips GyroFlex 3D-system justerer seg sømløst til hver kurve

GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.

UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser

UltraTrack-skjærehoder fanger hvert hår med noen få bevegelser

Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Barbermaskiner med Super Lift&Cut Action

Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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4.2

av 5

37

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

2

25/10/2015

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Der Scherkopf passt sich super den Konturen an.

Die Bedienung ist sehr gut. Das Aufladen und die Reinigung sind einfach und effektiv.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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20/11/2014

Deutschland

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Der Beste nach 25 Jahren rasieren

Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr aufgrund meines relativ starken Bartwuchses immer einen Philishave, wobei der erste knapp 17 Jahre, der 2.te jetzt ca. 7 Jahre hielt. Leider wird sich die Ladeelektronik langsam aber sicher verabschieden. Somit habe ich mich umgeschaut und den 1285/21 aufgrund einer Geschäftsauflösung zu einem guten Preis bekommen. Die Überraschung, als ich ihn das erste mal mit Rasiergel benutzte, war enorm. Ergebnis ist praktisch so gut wie gleich wie mit einem marktführenden Nass - Klingenrasierer. Präzise auch im Bereich unter dem Kinn, wo die älteren Modelle niemals diese Qualität erreichten. Die Lautstärke des Rasierers überraschte mich ebenso. Ich hatte noch nie einen so leisen E-Rasierer in der Hand. Weiters fasziniert mich die Reinigungsstation, die ebenso ein Grund für dieses Modell war. Die bisherigen Rasierer waren noch nie so gut gereinigt worden. Mit heissem Wasser alleine wie bisher ist doch nicht alles. Und bei der Reinigungprozedur etwas zuzuschauen hat auch irgendwie was. :-) Also an Männer mit starkem Bartwuchs - Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Es ist nicht das günstigste, aber es lohnt sich.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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20/11/2014

Deutschland

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Der Beste nach 25 Jahren rasieren

Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr aufgrund meines relativ starken Bartwuchses immer einen Philishave, wobei der erste knapp 17 Jahre, der 2.te jetzt ca. 7 Jahre hielt. Leider wird sich die Ladeelektronik langsam aber sicher verabschieden. Somit habe ich mich umgeschaut und den 1285/21 aufgrund einer Geschäftsauflösung zu einem guten Preis bekommen. Die Überraschung, als ich ihn das erste mal mit Rasiergel benutzte, war enorm. Ergebnis ist praktisch so gut wie gleich wie mit einem marktführenden Nass - Klingenrasierer. Präzise auch im Bereich unter dem Kinn, wo die älteren Modelle niemals diese Qualität erreichten. Die Lautstärke des Rasierers überraschte mich ebenso. Ich hatte noch nie einen so leisen E-Rasierer in der Hand. Weiters fasziniert mich die Reinigungsstation, die ebenso ein Grund für dieses Modell war. Die bisherigen Rasierer waren noch nie so gut gereinigt worden. Mit heissem Wasser alleine wie bisher ist doch nicht alles. Und bei der Reinigungprozedur etwas zuzuschauen hat auch irgendwie was. :-) Also an Männer mit starkem Bartwuchs - Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Es ist nicht das günstigste, aber es lohnt sich.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 