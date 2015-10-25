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23
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Utgått
Uovertruffen barberingsopplevelse
Med barbermaskinen Philips SensoTouch 3D RQ1285, som gir deg vår mest avanserte barbering hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.
Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.
Det doble knivsystemet som er innebygget i den elektriske barbermaskinen fra Philips, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
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4.2
av 5
37
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Klausi62
25/10/2015
Deutschland
Bekreftet kjøper
Der Scherkopf passt sich super den Konturen an.
Die Bedienung ist sehr gut. Das Aufladen und die Reinigung sind einfach und effektiv.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
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fronz
20/11/2014
Deutschland
Der Beste nach 25 Jahren rasieren
Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr aufgrund meines relativ starken Bartwuchses immer einen Philishave, wobei der erste knapp 17 Jahre, der 2.te jetzt ca. 7 Jahre hielt. Leider wird sich die Ladeelektronik langsam aber sicher verabschieden. Somit habe ich mich umgeschaut und den 1285/21 aufgrund einer Geschäftsauflösung zu einem guten Preis bekommen. Die Überraschung, als ich ihn das erste mal mit Rasiergel benutzte, war enorm. Ergebnis ist praktisch so gut wie gleich wie mit einem marktführenden Nass - Klingenrasierer. Präzise auch im Bereich unter dem Kinn, wo die älteren Modelle niemals diese Qualität erreichten. Die Lautstärke des Rasierers überraschte mich ebenso. Ich hatte noch nie einen so leisen E-Rasierer in der Hand. Weiters fasziniert mich die Reinigungsstation, die ebenso ein Grund für dieses Modell war. Die bisherigen Rasierer waren noch nie so gut gereinigt worden. Mit heissem Wasser alleine wie bisher ist doch nicht alles. Und bei der Reinigungprozedur etwas zuzuschauen hat auch irgendwie was. :-) Also an Männer mit starkem Bartwuchs - Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Es ist nicht das günstigste, aber es lohnt sich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
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Wurmi
20/11/2014
Deutschland
Der Beste nach 25 Jahren rasieren
Ich hatte seit meinem 16. Lebensjahr aufgrund meines relativ starken Bartwuchses immer einen Philishave, wobei der erste knapp 17 Jahre, der 2.te jetzt ca. 7 Jahre hielt. Leider wird sich die Ladeelektronik langsam aber sicher verabschieden. Somit habe ich mich umgeschaut und den 1285/21 aufgrund einer Geschäftsauflösung zu einem guten Preis bekommen. Die Überraschung, als ich ihn das erste mal mit Rasiergel benutzte, war enorm. Ergebnis ist praktisch so gut wie gleich wie mit einem marktführenden Nass - Klingenrasierer. Präzise auch im Bereich unter dem Kinn, wo die älteren Modelle niemals diese Qualität erreichten. Die Lautstärke des Rasierers überraschte mich ebenso. Ich hatte noch nie einen so leisen E-Rasierer in der Hand. Weiters fasziniert mich die Reinigungsstation, die ebenso ein Grund für dieses Modell war. Die bisherigen Rasierer waren noch nie so gut gereinigt worden. Mit heissem Wasser alleine wie bisher ist doch nicht alles. Und bei der Reinigungprozedur etwas zuzuschauen hat auch irgendwie was. :-) Also an Männer mit starkem Bartwuchs - Ich kann dieses Gerät nur empfehlen. Es ist nicht das günstigste, aber es lohnt sich.
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Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.