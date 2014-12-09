Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Meld deg på nå
Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg
11
d
Dager
15
t
Timer
50
m
Minutter
15
s
Sekunder
Utgått
Uovertruffen barberingsopplevelse
Med barbermaskinen Philips SensoTouch 3D RQ1295CC, som gir deg vår mest avanserte barbering hittil, får du den ultimate barberingsopplevelsen. GyroFlex 3D-systemet følger hver kontur i ansiktet, og UltraTrack-hodene barberer hvert hår med noen få bevegelser.
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
Jet Clean-system
Jet Clean+-systemet rengjør og smører knivene og lader opp batteriet etter bruk. Det tilbyr tre rengjøringsinnstillinger: automatisk for normal bruk, øko for 40 % mindre energiforbruk og intensiv for ekstra grundig rengjøring.
GyroFlex 3D-hodene som følger konturene, justerer seg sømløst til hver kurve i ansiktet ditt, noe som minimerer trykk og irritasjon på huden.
Få en tett barbering som minimerer irritasjon. Skjærehodet har tre spesialiserte spor: spalter for normalt hår, kanaler for lange eller flattliggende hår og hull for de korteste skjeggstubbene i ansiktet.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
Gå til deler og tilbehør
4.4
av 5
33
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
niccolo
09/12/2014
Italia
E' all'altezza dell'aspettativa.
Buon prodotto, riesce bene a radere anche le zone più difficili.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Rik69
09/10/2014
Italia
Davvero niente male!!
Dopo anni di uso di un altro eccellente rasoio philips a tre testine, ancora perfettamente funzionante, ho deciso di prendere questo (più per sfizio che per necessità). Vantaggi rispetto all'altro: rade meglio, irrita meno, ha il sistema di pulizia che funziona davvero (ed è anche divertente "prendersi cura" del rasoio", in un certo senso.. Sale, scende, fa la schiuma... una figata!! ahah#. Lascia la pelle davvero liscia anche passando la mano in contropelo!! Svantaggi: a parte che costa un botto, nonostante ora si trova a molto meno del prezzo qui esposto, direi che rispetto al vecchio rasoio ha la batteria che dura abbastanza di meno! è più che sufficiente, per carità, ma a fronte di un rasoio che mi durava un mese, questo dopo sole due settimane va ricaricato. Vero che il jetclean mentre lo pulisce pure lo ricarica... e quindi alla fine non è un problema, però ci si aspetta sempre di più, no? Altro difetto è che senza la base o il jetclean NON SI PUO' CARICARE! L'attacco di ricarica NON è il classico spinotto philips, ma è più piccolo. Perché? Non me lo so spiegare. Questo comporta una maggior scomodità in viaggio: devi portarti dietro anche la base di supporto #per viaggi più lunghi di 15 gg... quando servirà ricaricare#. Leggerissima e pieghevole, per carità. Ricapitolando: OTTIMO RASOIO!!! Fare la barba è davvero una goduria, che ti fa alzare al mattino con maggior piacere #è vero!! non è un'esagerazione# Il sistema di pulizia può essere anche superfluo e quindi si può spendere molto meno per avere tutto sommato la stessa cosa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
James31
05/10/2014
España
Awesome
Beautiful and works very well, Jet Clean system is fantastic.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.