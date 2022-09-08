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Utgått
ORD7100R/00
Den originale radioen
La denne Philips Original-radioen gjøre lydopplevelsen komplett. Den har en design som minner om den ikoniske Philips-radioen fra 1955, og den spiller av og lader iPod og iPhone og har en stereo FM-tuner.
med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone
FM
10 W
Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.
Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.
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