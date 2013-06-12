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Utgått

Heritage AudioHi-Fi-komponentanlegg

MCM772/12

4.7

| (11) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i aluminium lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

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Gled deg over Hi-Fi-musikk

Lidenskap for lyd

  • Domediskanthøyttaler i silke

  • 100 W

Loudness for bass- og diskantøkning

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd

Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd

Naturen gir oss det beste. Ikke minst når det gjelder tre. Tre innehar akustiske egenskaper som gjør at det er unikt perfekt til å bruke til lydutstyr og instrumenter. Det er med god grunn at fine musikkinstrumenter som pianoer og fioliner er laget av tre – det er den samme grunnen som at disse høyttalerne også sitter i et trekabinett. Nyt en fyldig og realistisk lydopplevelse fra disse høyttalerne i trekabinett.

Domediskanthøyttaler i silke gir krystallklar lyd

Domediskanthøyttaler i silke gir krystallklar lyd

Domediskanthøyttaleren har en membran som er laget av silke, et materiale som er overlegent alle andre som brukes i vanlige diskanthøyttalere. Silkematerialet som brukes i diskanthøyttaleren, har overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et resultat er lyden som produseres av en domediskanthøyttaler i silke, jevn, varm og med et bredt spekter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

11

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

12/06/2013

Deutschland

Deutschland

Klares Design und ausgewogener Klang

Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System

10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

17/12/2013

España

España

EXCELENTE

EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

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