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Utgått
Lidenskap for lyd
Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i aluminium lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.
Domediskanthøyttaler i silke
100 W
Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.
Naturen gir oss det beste. Ikke minst når det gjelder tre. Tre innehar akustiske egenskaper som gjør at det er unikt perfekt til å bruke til lydutstyr og instrumenter. Det er med god grunn at fine musikkinstrumenter som pianoer og fioliner er laget av tre – det er den samme grunnen som at disse høyttalerne også sitter i et trekabinett. Nyt en fyldig og realistisk lydopplevelse fra disse høyttalerne i trekabinett.
Domediskanthøyttaleren har en membran som er laget av silke, et materiale som er overlegent alle andre som brukes i vanlige diskanthøyttalere. Silkematerialet som brukes i diskanthøyttaleren, har overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et resultat er lyden som produseres av en domediskanthøyttaler i silke, jevn, varm og med et bredt spekter.
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4.7
av 5
11
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
murrrmel
12/06/2013
Deutschland
Klares Design und ausgewogener Klang
Ich benutze das HiFi-Micro-System MCM772 seit etwa 2 Jahren hauptsächlich als Computer-Soundsystem sowie manchmal als Radio und habe meine Entscheidung für dieses Gerät bisher nicht bereut. Das unaufdringliche Design gefällt, die Bedienung ist einfach und die Lautsprecher erzeugen trotz ihrer kompakten Abmessungen einen ausgewogenen aber bei Bedarf auch druckvollen Klang.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Komponenten-HiFi-System
Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
DAVID79
17/12/2013
España
EXCELENTE
EXCELENTE SONIDO Y FACIL USO, ESPACIO REDUCIDO, SIMPLEMENTE GENIAL.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system