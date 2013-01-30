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Utgått

Elegant musikkmikrosystem

MCM277/12

3.3

| (3) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Trendy og moderne, unik nyskapning og stil er ting som appellerer til deg. Det lekre og elegante mikromusikkanlegget fra Philips med dynamisk lydytelse i en stilig design med avspilling av MP3/WMA-CD og USB Direct. Det kan også monteres på veggen.

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Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

  • veggmontering

10 W RMS total utgangseffekt

10 W RMS total utgangseffekt

Dette Philips-musikksystemet har en total utgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

3

Anmeldelser

5
3
1

30/01/2013

België

België

Bonne prestation d'écoute et de présentation ;-)

Je dispose de cette petite chaine hifi depuis un peu plus de 2 ans je suis très satisfait des caractéristiques et des qualités audio de l'appareil. En revanche depuis quelque temps déjà, au niveau du lecteur CD. Le support en plastique qui maintient le disque sur l'axe grace à 3 petites billes à ressort (façon pc portable) est fendu en son centre et les billes et ressorts ne sont plus maintenues. Le cd n'est donc plus déposé correctement et donc l'écoute de CD devient impossible. Pouvez-vous me dire si il est possible de se procurer ce genre de pièces. Merci,

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM277 Microchaîne élégante

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM277 Microchaîne élégante

04/09/2012

Suisse

Suisse

me plait beaucoup

bonne qualité avec un bon design, le son pourrait etre un peu meilleure

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM277 Microchaîne élégante

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM277 Microchaîne élégante

03/10/2016

France

France

Cette Micro Chaine est en panne au bout de 6 ans

Je suis un fidèle client de la marque mais aujourd’hui je suis déçu, le lecteur de Compact-disque ne sait plus lire les CD alors qu'il n'a que 6 ans de fonctionnement.

Denne omtalen gjelder MCM277 Microchaîne élégante

Denne omtalen gjelder MCM277 Microchaîne élégante

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