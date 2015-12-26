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Utgått

Mikromusikkanlegg

MCM2050/12

3.6

| (29) Anmeldelser

Lydsystem som passer i hjemmet

Hør på fantastisk musikk fra flere kilder. Hør på MP3-CDer og radio eller bærbare enheter via MP3-kobling og USB Direct. Monter Philips MCM2050/12-mikrolydanlegget på en vegg, eller sett det på en flate – det passer inn i alle hjem.

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Lidenskap for lyd

Lydsystem som passer i hjemmet

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

Motorisert skyvedør foran tilfører stil og eleganse

En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.

20 W RMS total utgangseffekt

20 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

29

Anmeldelser

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage

09/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage

09/08/2016

Italia

Italia

Bekreftet kjøper

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2050 Sistema musicale micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM2050 Sistema musicale micro

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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