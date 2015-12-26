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Utgått
MCM2050/12
Lydsystem som passer i hjemmet
Hør på fantastisk musikk fra flere kilder. Hør på MP3-CDer og radio eller bærbare enheter via MP3-kobling og USB Direct. Monter Philips MCM2050/12-mikrolydanlegget på en vegg, eller sett det på en flate – det passer inn i alle hjem.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 20 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.
3.6
av 5
29
Anmeldelser
jowe
26/12/2015
Deutschland
gute Mini Stereoanlage
Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage
09/01/2012
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2050 Mini-Stereoanlage
DV62
09/08/2016
Italia
Bekreftet kjøper
prodotto ottimale
Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2050 Sistema musicale micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM2050 Sistema musicale micro