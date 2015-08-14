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Utgått
Fyldig og kraftig lyd
Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og lydinngang. Dette Philips-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøyttalere som gir kraftig og dramatisk bass.
CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
3.9
av 5
11
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
alexplane
14/08/2015
Deutschland
Alles super!
Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1150 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1150 Mini Stereoanlage
Zertax
13/10/2018
België
Super
Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1150 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1150 Microchaîne
Chiel
13/04/2016
België
Erg tevreden
Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1150 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM1150 Micromuzieksysteem