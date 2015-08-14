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Utgått

Mikromusikkanlegg

MCM1150/12

3.9

| (11) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet

Fyldig og kraftig lyd

Hør på alle favorittene dine på en bærbar musikkspiller med USB Direct og lydinngang. Dette Philips-mikrolydanlegget spiller også av MP3-CD og CD-R/RW og har bassreflekshøyttalere som gir kraftig og dramatisk bass.

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Lidenskap for lyd

Fyldig og kraftig lyd

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W maks.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

11

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

1

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1150 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1150 Mini Stereoanlage

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1150 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1150 Microchaîne

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1150 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM1150 Micromuzieksysteem

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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