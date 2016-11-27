Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
MCI500H/12
Sett musikken fri
Feire musikken, på din egen måte – med klar og kraftig lyd. Med alt-i-ett-systemet MCi500H på 160 GB kan du nyte HDD-avspilling, overføre musikk fra PCen, plug-and-play fra USB-enheter eller nyte tallrike musikkvalg på Internett-radio.
160 GB / 2000 CDer
Gratis Internett-radio
2 x 50 W
Med den alfanumeriske søkefunksjonen på nummertastaturet på fjernkontrollen kan du umiddelbart finne favorittartisten, -sporet eller -albumet. Trykk på Search (Søk) på fjernkontrollen, og skriv deretter inn de første bokstavene eller tallene i navnet på sporet, artisten eller albumet. Det tar deg til oppføringen som stemmer best med det du har skrevet. Du trenger ikke lenger kaste bort tid på å bla gjennom hele samlingen eller spillelisten linje for linje.
Fyll et hvert eller alle rom i huset med all musikken. Ingen ledninger, kabler eller problemer, og definitivt ingen krangling med familiemedlemmer over musikkvalgene. Du kan lagre og spille av musikk fra det trådløse Streamium-musikksenteret, men du kan også streame ett spor – eller forskjellige spor – til opptil fem Streamium-stasjoner rundt om i huset. Det er enkelt med de innebygde, nyskapende funksjonene som Mitt rom, Min musikk og Musikkringkasting. Sett musikken fri, og nyt den hvor som helst i huset.
Fyll et rom med favorittmusikken din med 2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse D digital forsterker. Forsterkeren tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og deretter forsterkes det. Signalet går deretter gjennom et demoduleringsfilter for å gi det endelige resultatet. Det forsterkede digitale resultatet gir deg alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lydkvalitet. Forsterkeren har også mer enn 90 % effektivitet sammenlignet med en tradisjonell AB-forsterker. Denne høye effektiviteten oversettes til en kraftig forsterker som tar liten plass.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
3.3
av 5
240
Anmeldelser
Kamp
27/11/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
God service hos Philips
Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
Zaza
16/03/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Den bästa
Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Bruksdato 2020-07-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Bruksdato 2020-07-19