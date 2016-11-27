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  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av fjernkontroll
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
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  • Bilde med følelsesmessige fordeler
  • Bilde med følelsesmessige fordeler
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Utgått

StreamiumTrådløst Hi-Fi mikrosystem

MCI500H/12

3.3

| (240) Anmeldelser

Sett musikken fri

Feire musikken, på din egen måte – med klar og kraftig lyd. Med alt-i-ett-systemet MCi500H på 160 GB kan du nyte HDD-avspilling, overføre musikk fra PCen, plug-and-play fra USB-enheter eller nyte tallrike musikkvalg på Internett-radio.

Se alle fordeler

Nyt all musikken din på ett system – trådløst

Sett musikken fri

  • 160 GB / 2000 CDer

  • Gratis Internett-radio

  • 2 x 50 W

Alfanumerisk søk med fjernkontroll

Alfanumerisk søk med fjernkontroll

Med den alfanumeriske søkefunksjonen på nummertastaturet på fjernkontrollen kan du umiddelbart finne favorittartisten, -sporet eller -albumet. Trykk på Search (Søk) på fjernkontrollen, og skriv deretter inn de første bokstavene eller tallene i navnet på sporet, artisten eller albumet. Det tar deg til oppføringen som stemmer best med det du har skrevet. Du trenger ikke lenger kaste bort tid på å bla gjennom hele samlingen eller spillelisten linje for linje.

Utvid systemet ved å legge til opptil 5 Wi-Fi-stasjoner

Utvid systemet ved å legge til opptil 5 Wi-Fi-stasjoner

Fyll et hvert eller alle rom i huset med all musikken. Ingen ledninger, kabler eller problemer, og definitivt ingen krangling med familiemedlemmer over musikkvalgene. Du kan lagre og spille av musikk fra det trådløse Streamium-musikksenteret, men du kan også streame ett spor – eller forskjellige spor – til opptil fem Streamium-stasjoner rundt om i huset. Det er enkelt med de innebygde, nyskapende funksjonene som Mitt rom, Min musikk og Musikkringkasting. Sett musikken fri, og nyt den hvor som helst i huset.

2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D

2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D

Fyll et rom med favorittmusikken din med 2 x 50 W RMS-musikkutgangseffekt og klasse D digital forsterker. Forsterkeren tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og deretter forsterkes det. Signalet går deretter gjennom et demoduleringsfilter for å gi det endelige resultatet. Det forsterkede digitale resultatet gir deg alle fordelene ved digital lyd, inkludert forbedret lydkvalitet. Forsterkeren har også mer enn 90 % effektivitet sammenlignet med en tradisjonell AB-forsterker. Denne høye effektiviteten oversettes til en kraftig forsterker som tar liten plass.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.3

av 5

240

Anmeldelser

27/11/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

God service hos Philips

Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System

16/03/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Den bästa

Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

very good

it is a very good product. In future I will buy products.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Bruksdato 2020-07-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Bruksdato 2020-07-19

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