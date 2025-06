100 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.