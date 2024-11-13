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  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Utgått

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonic elektrisk tannbørste

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Hvitere tenner. På en skånsom måte.
Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.
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Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Hvitere tenner. På en skånsom måte.

  • Innebygd trykksensor

  • Tre modi

  • 1x BrushSync-funksjon

  • Reiseetui

Hvitere tenner på bare én uke

Hvitere tenner på bare én uke

Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Velg mellom tre modi

Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.

Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

825

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

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Fennel

13/11/2024

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy to use

Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.

Fordeler

2 settings. Easy to use. Long battery life.

Ulemper

Non so far

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Rai1961

24/08/2024

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Very good features

Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Harlowkev

24/04/2024

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent service, excellent product

I have bought Philips where possible for a number of years. The service is excellent and the products also. My wife and I have had Philips tooth brushes for something around ten years and this latest model is the cumulation of the features added over time. It is quiet, very efficient and sturdily built. The previous models are now in our holiday packing!

Fordeler

it works, very, very well, At check up time, my dentist commented on how well I'd been cleaning my teeth!

Ulemper

Occasionally the heads seem to shed bristles well before they are due replacement.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

  2. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag