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Utgått
HX6851/53
HX684E
Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over
Innebygd trykksensor
Tre modi
1x BrushSync-funksjon
Reiseetui
Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.
Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.
Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.
Forstå produktanmeldelser
4.4
av 5
825
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Fennel
13/11/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy to use
Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.
Fordeler
2 settings. Easy to use. Long battery life.
Ulemper
Non so far
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Rai1961
24/08/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Very good features
Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Harlowkev
24/04/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent service, excellent product
I have bought Philips where possible for a number of years. The service is excellent and the products also. My wife and I have had Philips tooth brushes for something around ten years and this latest model is the cumulation of the features added over time. It is quiet, very efficient and sturdily built. The previous models are now in our holiday packing!
Fordeler
it works, very, very well, At check up time, my dentist commented on how well I'd been cleaning my teeth!
Ulemper
Occasionally the heads seem to shed bristles well before they are due replacement.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 5100 HX6851/34 2-pack sonic electric toothbrushes with accessories
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag