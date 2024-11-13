Velg mellom tre modi

Med denne tannbørsten kan du tilpasse pussingen med tre forskjellige moduser og tre intensiteter. Rengjøringsmodusen er standard for overlegen pussing. Hvit-modusen er den ideelle modusen for fjerning av overflatefarger. I tillegg gir Gum Care-modusen deg et ekstra minutt med redusert effekt, slik at du kan massere tannkjøttet forsiktig. Tre intensiteter gjør at du kan endre rekkefølgen høyere og lavere for å tilpasse intensiteten fra venstre mot høyre.