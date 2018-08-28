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  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner
  • Hvitere, sunnere tenner

Utgått

Philips Sonicare HealthyWhiteElektrisk tannbørste

HX6711/02

4.2
| (723) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Hvitere, sunnere tenner
Healthy White er den perfekte elektriske tannbørsten for deg som vil fokusere på hvite tenner. Vår soniske teknologi i kombinasjon med diamantformede børstestrå polerer effektivt misfargede tenner. Healthy White fjerner flekker og misfarginger på tennene allerede etter 2 ukers bruk. Dessuten har Healthy White ulike programmer og intensitetsnivåer, hvilket gjør at du kan skreddersy børstingen ut fra ditt behov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Den beste tannbørsten for hvitere tenner

Hvitere, sunnere tenner

  • Fjerner flekker på tennene på 2 uker

  • 3 ukers batteritid

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

Quadpacer intervalltimeren legger opp til grundig pussing

30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

723

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

28/08/2018

Danmark

Danmark

Super el-tandbørste.

Meget bedre end andre tandbørster jeg har prøvet. Skånsom mod tandkød og meget effektiv. Minus: dyre børster.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste

08/01/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Bästa tandborsten hittills.

Den arbetar så det sjunger i huvudet. Batteritiden är fantstisk.Det syns skillnad i renhet. Och känns.

Fordeler

Som ovan

Ulemper

Lite högt ljud.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

08/02/2019

Sverige

Sverige

Jättenöjd!

Jag är jättenöjd med min nya tandborste. Det känns verkligen hur rena mina tänder blir.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

  2. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus