Sonicares teknologi – rent også mellom tennene

Sonicare-teknologien, som vi benytter i alle våre elektriske tannbørster, er inspirert av tannpleien. Philips har forsket på og utviklet munnpleieprodukter i over 20 år. Vi er det raskest voksende markedet for elektriske tannbørster, og har 25 millioner fornøyde Sonicare-bruker verden over. Det unike med Sonicares teknologi er at den kommer til også mellom tennene og under tannkjøttranden. De høyfrekvente børstebevegelsene presser vann og tannkrem inn mellom tennene og gir deg både effektiv og skånsom rengjøring.