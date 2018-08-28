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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Fjerner flekker på tennene på 2 uker
3 ukers batteritid
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det
30-sekunders intervalltimeren sier ifra når du har fullført hvert av de fire områdene i munnen, og signaliserer at du bør gå videre, noe som resulterer i mer konsekvent rengjøring av hele munnen
4.2
av 5
723
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
mowitt
28/08/2018
Danmark
Super el-tandbørste.
Meget bedre end andre tandbørster jeg har prøvet. Skånsom mod tandkød og meget effektiv. Minus: dyre børster.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste
Hanba
08/01/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Bästa tandborsten hittills.
Den arbetar så det sjunger i huvudet. Batteritiden är fantstisk.Det syns skillnad i renhet. Och känns.
Fordeler
Som ovan
Ulemper
Lite högt ljud.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Miamaria
08/02/2019
Sverige
Jättenöjd!
Jag är jättenöjd med min nya tandborste. Det känns verkligen hur rena mina tänder blir.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus