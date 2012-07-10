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Utgått
HTS3531/12
Kraftig surroundlyd
Få kraften du får på kino i hjemmet. Skru opp hjemmeunderholdningsopplevelsen med synlige høyttalerelementer som gir kraftig surroundlyd, og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder.
DVD
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Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.
3.5
av 5
8
Anmeldelser
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home theatre
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System