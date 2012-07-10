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Utgått

5.1-hjemmekinoanlegg

HTS3531/12

3.5

| (8) Anmeldelser

Kraftig surroundlyd

Få kraften du får på kino i hjemmet. Skru opp hjemmeunderholdningsopplevelsen med synlige høyttalerelementer som gir kraftig surroundlyd, og DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder.

Se alle fordeler

fra kompakte høyttalere

Kraftig surroundlyd

  • DVD

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

-

Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Dolby Digital for optimal filmopplevelse

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Synlige høyttalerelementer for kraftig surroundlyd

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

8

Anmeldelser

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home theatre

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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