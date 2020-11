Stor avtakbar vanntank for enkel påfylling

Den avtakbare vanntanken er enkel å fylle når som helst, uten at du behøver å slå av strykejernet. Den har et stort påfyllingshull, slik at den kan fylles under kranen. Den har en kapasitet på 1,8 l og kan brukes i opptil to timer uten påfylling.