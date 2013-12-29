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Utgått

Mini-Hi-Fi-anlegg

FWM6000/10

4.5

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Kraftig, klar og glimrende lyd

FWM6000/10-Hi-Fi-anlegget skrur opp volumet i musikken med en effekt på 550 W RMS og 7500 W PMPO. En subwoofer leverer fyldige basstoner, mens UniSound gir klar og naturlig lyd. Gled deg over musikk fra USB-enheter og bærbare musikkspillere.

Se alle fordeler

med dette bærbare lydsystemet

Kraftig, klar og glimrende lyd

  • 550 W

Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet

Ripp musikk fra CDer, radio og karaoke til en USB-enhet

UniSound for naturlig og krystallklar lyd

UniSound for naturlig og krystallklar lyd

Gjør deg klar for musikk som er unektelig klarere og mer naturlig. UniSound-teknologien benytter seg av akustisk design det ypperste innen ingeniørkunst for å levere lyd slik den var ment å høres. I vanlige høyttalere leverer diskanten og basshøyttaleren lyd fra ulike steder. Dette skaper sterk forstyrrelser som forvrenger lyden, og dette fører til unaturlig, flat og kvalt lyd. UniSound frigjør musikken ved å plassere diskanten og basshøyttaleren i unike posisjoner og bruker en svært skjerpet delefilterkonstruksjon. Dette gir en sterk reduksjon av forstyrrelser og leverer en naturlig lyd som er tro mot opprinnelsen.

Subwoofer for kraftig bass

0

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Incredible

Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM6000 Mini Hi-Fi System

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM6000 Mini Hi-Fi System

02/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

This stereo system is the best i have ever had

I got this stereo from amazon and i am extremely happy with what it is all about and what i have seen and of course heard. Would definitely recommend this to anybody who is looking for a good quality high performance stereo.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM6000 Mini Hi-Fi System

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.