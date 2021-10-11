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Utgått
FWM197/12
Lidenskap for lyd
Opplev CD-/WMA-/MP3-sangene dine uavbrutt i opptil 10 timer på mini-Hi-Fi-anlegget fra Philips. Utvid musikkgleden ved å lytte til sangene hjemme på den bærbare musikkspilleren din med MP3-koblingen.
120 W
Dette anlegget har en total utgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
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3.7
av 5
7
Anmeldelser
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Bruksdato 2019-10-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Bruksdato 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Fordeler
Con lo bien que van las de Philips
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM197 Minicadena Hi-Fi
Bruksdato 2019-03-30
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM197 Minicadena Hi-Fi
Bruksdato 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM197 Mini-HiFi-systeem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FWM197 Mini-HiFi-systeem