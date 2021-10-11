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Utgått

Mini-Hi-Fi-anlegg

FWM197/12

3.7

| (7) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Opplev CD-/WMA-/MP3-sangene dine uavbrutt i opptil 10 timer på mini-Hi-Fi-anlegget fra Philips. Utvid musikkgleden ved å lytte til sangene hjemme på den bærbare musikkspilleren din med MP3-koblingen.

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Lidenskap for lyd

  • 120 W

120 W RMS total utgangseffekt

120 W RMS total utgangseffekt

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

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Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

7

Anmeldelser

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Bruksdato 2019-10-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Bruksdato 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Fordeler

Con lo bien que van las de Philips

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM197 Minicadena Hi-Fi

Bruksdato 2019-03-30

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM197 Minicadena Hi-Fi

Bruksdato 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM197 Mini-HiFi-systeem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FWM197 Mini-HiFi-systeem

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