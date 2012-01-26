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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

DCM377/12

4.1

| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Nyt musikk fra flere kilder med en ren og detaljert lyd – takket være en dome diskanthøyttaler – på dette klassiske Philips-mikrosystemet. Spill av og lad iPod/ iPhone, og få en rik musikkopplevelse med MP3-CD-avspilling, MP3 Link og USB Direct.

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Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • dokking for iPhone/iPod

  • 100 W

Dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd

Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester

Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system

26/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system

16/07/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent micro music system.

For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system

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