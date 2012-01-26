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Utgått
Lidenskap for lyd
Nyt musikk fra flere kilder med en ren og detaljert lyd – takket være en dome diskanthøyttaler – på dette klassiske Philips-mikrosystemet. Spill av og lad iPod/ iPhone, og få en rik musikkopplevelse med MP3-CD-avspilling, MP3 Link og USB Direct.
dokking for iPhone/iPod
100 W
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.
Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.
Med RDS (Radio Data System) kan du finne radiostasjoner uten å måtte huske frekvensene. I standardmodus. RDS viser stasjonsnavnet i stedet for senderfrekvensen. Det gjør det enkelt og raskt å søke inn stasjoner. RDS tillater også at stasjonene sender tekstmeldinger, for eksempel nyheter og stasjonsinformasjon direkte på radiodisplayet. RDS-tekst sendes på samme frekvens som krinkastningene, og det er vanlig i Europa. Du kan velge enten basistekster i RDS-displayet (stasjonsnavn) eller abonnere på ekstra tekstbaserte tjenester.
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4.1
av 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system
Headphones123
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system
Flyinglatin
16/07/2011
United Kingdom
Excellent micro music system.
For my CD collection,laptop (iTunes),and iPod...it's just perfect!. Sound quality is great and upgrades your music listening experience a lot!,I'm a very pleased,satisfied customer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM377 Classic micro sound system