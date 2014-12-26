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Utgått

Mikromusikkanlegg

DCM3175/12

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lyd som passer i hjemmet

Dette mikrolydanlegget fra Philips er kompatibelt med Lightning-kontakten på iPhone 5 og iPad mini og har en aktiv subwoofer for å gi kraftig bass. Høyttalerens vinklede design gir en bred stereolyd, og monoblokkdesignen passer i alle hjem.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • Med Lightning-kontakt

  • for iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 80 W maks, 2.1-system

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

26/12/2014

Deutschland

Deutschland

Guter Klang, kompakt und günstig

Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3175 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3175 Mini Stereoanlage

08/08/2013

France

France

PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT

LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3175 Microchaîne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3175 Microchaîne

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