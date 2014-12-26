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Utgått
Lyd som passer i hjemmet
Dette mikrolydanlegget fra Philips er kompatibelt med Lightning-kontakten på iPhone 5 og iPad mini og har en aktiv subwoofer for å gi kraftig bass. Høyttalerens vinklede design gir en bred stereolyd, og monoblokkdesignen passer i alle hjem.
Med Lightning-kontakt
for iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W maks, 2.1-system
Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lydkvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
4.5
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
AlexanderDick
26/12/2014
Deutschland
Guter Klang, kompakt und günstig
Wir benutzen die Kompaktanlage seit einem halben Jahr und sind voll zufrieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3175 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3175 Mini Stereoanlage
DOMI04
08/08/2013
France
PRODUIT FACILE A DISPOSER DANS LA MAISON VU L'ENCOMBREMENT
LE SON EST TRES BON ET L'APPAREIL EST FACILE A METTRE EN OEUVRE
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3175 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3175 Microchaîne