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Utgått

Mikromusikkanlegg

DCM3020/79

3.1

| (83) Anmeldelser

Fyldig og kraftig lyd

Fyll hjemmet med musikk fra iPod/iPhone/iPad. Det moderne mikrolydanlegget fra Philips gir deg musikk med mange detaljer og kraftig bass med wOOx-teknologien. Sett ganske enkelt enheten i dokkingstasjonen slik den er, selv om den har en beskyttende veske.

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Lidenskap for lyd

Fyldig og kraftig lyd

  • Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad

  • 120 W

Dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd

Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.1

av 5

83

Anmeldelser

04/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great sound quality

Great product, great price. All round overall excellent package

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system

24/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Elegant design with reasonable price.

I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system