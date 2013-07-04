Utgått
DCM3020/79
Fyldig og kraftig lyd
Fyll hjemmet med musikk fra iPod/iPhone/iPad. Det moderne mikrolydanlegget fra Philips gir deg musikk med mange detaljer og kraftig bass med wOOx-teknologien. Sett ganske enkelt enheten i dokkingstasjonen slik den er, selv om den har en beskyttende veske.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
120 W
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og mellomtonefrekvenser som forbedrer den generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med detaljert stemmeklarhet og rene toner i instrumentene som balanserer den totale lyden når de kombineres med subwoofere.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
3.1
av 5
83
Anmeldelser
Coxy1961
04/07/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great sound quality
Great product, great price. All round overall excellent package
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system
Prince01
24/05/2013
United Kingdom
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system
RobertS
24/05/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Elegant design with reasonable price.
I've always had affection for Philips. Not always rightly. In this case, however, I have no doubt. Simple & pleasing design that combines a great, deep, powerful sound. Highly recommended.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3020 Micro music system